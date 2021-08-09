شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصري والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات محققا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36 ، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر ,

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – أحمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – أحمد شديد

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى