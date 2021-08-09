شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: لم أعترض لجلوسي على دكة الزمالك.. ونسعى جميعا لتحقيق الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود علاء، مدافع الزمالك، إنه لم يرفض إطلاقا مسألة تواجده على مقاعد بدلاء الفريق، بعدما شهدت الفترة الأخيرة دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بالثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى بشكل أساسى لقيادة دفاع الفريق مع تواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء.

ونشر محمود علاء تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصير"، ليبدأ بعض مشجعين الفريق بربطها بمسألة عدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق الأبيض ليرد مدافع الزمالك قائلا: "الكلام ليس له علاقه بالكره ولكن بحياتنا عموما وأكيد انت كمان عندك نفس المشاكل اليوميه وأنا لم أعترض علي جلوسي إطلاقا فنحن في مرحلة لا تقبل أي شيء ونسعي جميعا لتحقيق المطلوب وتفسيرك وتحليلك هو من وجهه نظرك انت .. أتمني أكون وضحتلك الرؤية".



تغريدة محمود علاء

ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة الاتحاد السكندري، بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الـ29 بالدورى الممتاز، وحقق الفريق الأبيض، الفوز على غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة وتعادلا فى 7 لقاءات ولكل منهما هزيمتان فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.