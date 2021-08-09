شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقسو على المقاولون العرب بثلاثية جريندو ورفعت وعبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصرى البورسعيدى في تحقيق فوزا غاليا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة.

واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – أحمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – أحمد شديد

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى زكى

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22 بعد متابعة ركلة الجزاء التي احتسبها طارق سامى حكم اللقاء للفريق الساحلى تصدى لها أحمد رفعت ووضعها في يد محمود أبو السعود حارس المقاولون لتعود وتجد جريندو يضعها بسهولة في المرمى .

كان طارق سامى حكم المباراة احتسب ضربة جزاء للمصرى في الدقيقة 20 بعد خطا فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب استطاع من خلالها جريندو من الحصول على ركلة جزاء للفريق البورسعيدى تصدى لها أحمد رفعت الذى وضعها في يد حارس المقاولون لترتد وتجد جريندو الذى وضعها في المرمى الخالى من حارسه .

وفى الدقيقة 36 أدرك محمد حمدى زكى مهاجم المقاولون هدف التعادل لفريقه بعدما تابع كرة زميله لويس ادواردو، بعدها ينشط المقاولون ويسيطر على مجريات المباراة وتسنح له بعض الكرات على مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصرى حتى أطلق طارق سامى حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وفى الشوط الثانى نجح نجم اللقاء أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى للمصرى من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء أودعها اللاعب بمهارة لم يستطع محمود أبو السعود فى التعامل معها مكتفيا بمشاهدة الكرة وهى تعانق الشباب، وفى الدقيقة 83 أحرز عمر كمال عبد الواحد الهدف الثالث لأبناء بورسعيد ليستعيد الفريق توازنه من جديد ويحافظ على المركز الثالث فى جدول المسابقة.