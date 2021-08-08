«محافظ »يدشن مهرجان الهجن بأفضل توقيت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس منافسات المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة على ميدان محافظة الطائف.

وخصصت منافسات الفترة الصباحية، لسن المفاريد «بكار- قعدان» عام لمسافة 2 كلم، حيث شهدت تنافس عدد كبير للظفر بنوماس الأشواط التمهيدية في يومها الأول بعدد 18 شوطا، وبرز القعود «محافظ» لمالكه صالح المري، بعدما أنهى الشوط الثامن بزمن 2.58 دقيقة، كأفضل توقيت في الفترة الصباحية.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، بدء تسجيل الراغبين بالمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط، والتي تبلغ مليون ريال لمالك الهجن الحاصلة على أكثر نقاط في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية، على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%، واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بالجائزة، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء، إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه.

وأبانت اللجنة، أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان، للتأكد من نتائج كشف المنشطات.