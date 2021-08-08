المنسف والهديب والفيحاني أبطالا للمبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق عبدالله المنسف لقب بطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عاما في سلاح السايبر، وفاز إبراهيم الهديب بسلاح الفويل، فيما توج أحمد الفيحاني في سلاح الأبيه، بعد أن حصد الثلاثي أعلى النقاط في الجولات الفضية والذهبية والماسية التي أقيمت خلال الموسم الحالي. وحقق أحمد الفيحاني الميدالية الذهبية في الجولة الماسية لسلاح الأبيه، وحل فاضل الداوود ثانيا، وأحمد هزازي ثالثا، وفي منافسات سلاح السايبر حصل عبدالله المنسف على الميدالية الذهبية، وحل محسن المطيري ثانيا، وعلي الهاشم ثالثا، فيما نال إبراهيم الهديب ذهبية سلاح الفويل، وحل مهدي القروض ثانيا، وسعود الرشيد ثالثا.



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