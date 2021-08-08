العدالة يلاعب الإنتاج الحربي وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض فريق العدالة مساء اليوم مباراته الودية الثانية خلال معسكره الحالي المقام في جمهورية مصر العربية تحضيرا لخوض دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حينما يواجه فريق الإنتاج الحربي في القاهرة على ملعب نادي السلام، وكان العدالة خاض مباراته التجريبية الأولى أمام فريق الإسماعيلي المصري وخسرها 0/ 3.

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