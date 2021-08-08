البرازيليون يتصدرون قائمة الأشهر بدوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت صفقة الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وماتيوس بيريرا بانتقال الأول للنصر والثاني للهلال، قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر تداولا على المستويين المحلي والخارجي.

وانضم اللاعبين إلى الندين التقليديين خلال الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم الجديد في 11 أغسطس الحالي.

وتصدر فيديو تقديم البرازيلي تاليسكا القادم من الدوري الصيني قائمة الأكثر بعدد 42 مليون مشاهدة، في حين بلغت مشاهدات تقديم البرازيلي بيريرا القادم من ويست بروميتش الإنجليزي 35 مليون مشاهدة مع مراعاة الفارق الزمني في إتمام الصفقتين، حيث أتم النصر تعاقده مع تاليسكا قبل أكثر من شهرين، فيما تعاقد الهلال مع بيريرا قبل 3 أيام فقط.

في المقابل، لاقت صفقة انتقال البرازيلي باولينهو للأهلي، رواجا وصدى كبيرين نظير شهرته التي اكتسبها من تجربته السابقة مع برشلونة، بينما ضجت البرتغال عقب رحيل موسى ماريجا للهلال قادما من بورتو.

ومن بين أشهر الصفقات أيضا، انضمام قائد المنتخب الكاميروني أبوبكر فينيست للنصر، والسويدي الدولي القادم من بطولة أمم أوروبا روبن كوايسون للاتفاق، والجزائري الدولي أمير سعيود (الطائي)، والمقدوني إزجان أليوسكي القادم من ليدز يونايتد (الأهلي)، وكذلك الألماني ذوالأصول اللبنانية أمين يونس لاعب نابولي والمعار لفرانكفورت الألماني (الشباب).

وأبرمت فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى أمس 41 صفقة أجنبية، وتصدر فريقا الطائي والفيحاء الصاعدين قائمة التعاقدات بواقع 6 صفقات، فيما جاء الأهلي ثانيا بخمس صفقات، بينما اكتفى الاتحاد حتى أمس بصفقة البرازيلي إيغور كورنادو، في حين أتم الفيصلي تعاقدا واحدا، بينما لم يعلن الفتح والتعاون عن أي صفقة أجنبية، مكتفيين بالأسماء السابقة.

الأجانب الجدد بدوري المحترفين حتى أمس

الفيحاء:

الصربي فلاديمير ستويكوفيتش (حارس)

‏كيرياكوس بابادوبولوس (دفاع)

‏البرازيلي ريكاردو ريلر (وسط)

‏اليوناني باناجيوتيس تاختسيديس (وسط)

‏البرازيلي فرناندو أندرادي (وسط)

‏البرازيلي رامون لوبيز (مهاجم)

الطائي:

البلغاري مارتن لوكوف (حارس مرمى)

‏البرازيلي لوكاس ألفيس (دفاع)

‏البرازيلي مارسيلو سانتوس (دفاع)

‏الجزائري أمير سعيود (وسط)

‏البرازيلي قوميز دينر (وسط)

‏الزيمبابوي ناوليدج موسونا (وسط)

النصر:

البرازيلي أندرسون تاليسكا (وسط)

الكاميروني أبوبكر فينيست (مهاجم)

الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف (وسط)

الأرجنتيني فونيس موراي (مدافع)

الحزم:

البرازيلي هىيجلو نيريس (دفاع)

البرتغالي تياغو رودريغيز (وسط)

‏الهولندي أولا جون (وسط)

‏المغربي محمد غرس الله (وسط)

الهلال:

المالي موسى ماريجا (مهاجم)

البرازيلي ماتيوس بيريرا (وسط)

الشباب:

الألماني أمين يونس (وسط)

البرازيلي دي باولا (وسط)

الباطن:

البرازيلي ماوريسيو أنطونيو (مدافع)

‏الغاني أفري أكوا (وسط)

ضمك:

الكرواتي ميو تساكتاش (وسط)

‏الجزائري هلال سوداني (وسط)

أبها:

الكنغولي بريستيج مبونغو (مهاجم)

الصربي أروش ماتيتش (وسط)

الاتفاق:

السويدي روبن كوايسون (وسط)

الاتحاد:

البرازيلي إيغور كورنادو (وسط)

الفيصلي:

إسماعيل سيلفا (وسط)

الأجانب الجدد بدوري المحترفين حتى أمس

التعاون:

لم يسجل أجانب جددا

الفتح:

لم يسجل أجانب جددا

الأهلي:

البرازيلي باولينهو (وسط)

الكرواتي فيليب براداريتش (وسط)

البرازيلي دانكليز بيريرا (مدافع)

السنغالي الاسان نداو (وسط)

المقدوني إزجان أليوسكي (مدافع)

الرائد:

الغاني كريستيان أتسو (وسط)

البرازيلي إداوردو هنريكي (وسط)

البرازيلي رينيه سانتوس (مدافع)

أشهر 9صفقات حتى أمس

01 باولينهو (الأهلي)

02 أندرسون تاليسكا (النصر)

03 ماتيوس بيريرا (الهلال)

04 موسى ماريجا (الهلال)

05 أبوبكر فينسينت (النصر)

06 أمين يونس (الشباب)

07 أمير سعيود (الطائي)

08 روبن كوايسون (الاتفاق)

09 إزجان أليوسكي (الأهلي)

عدد الأجانب بالمراكز

حراسة المرمى 2

المدافعون: 9

الوسط: 26

الهجوم: 4