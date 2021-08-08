صانع ألعاب الزمالك يثير الجدل علي «إنستجرام» من جديد: «اللهم أنت حسبي فى من ظلمني ومن آذانى»

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة لم يفسر فيها ماذا يقصد، نشر عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، الغائب عن معسكر برج العرب بداعي الإصابة، دعاء عبر "ستوري" حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام" قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، هذه العبارة إن قيلت فى موضعها الصحيح..!! كفيلة بأن تجرد الظالم من كل نعم الله عليه ، إلهي أنت حسبي فيمن ظلمني.. وأنت حسبي فيمن آذاني.. وأنت حسبي فيمن قال عني ماليس فيي.. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله حسيبا".

ولم يتواجد عبد الله جمعة برفقة باقي اللاعبين في المعسكر، حيث أنه الغائب الوحيد بين كافة اللاعبين سواء الكبار أو الناشئين بعد استمرار شكواه من الإصابة، ليخرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستمر غياب عبد الله جمعة عن مباريات الزمالك المقبلة، خاصة أنه لم يشارك في أي مران منذ فترة طويلة ولا يزال غيابه مستمر.

وكانت أخر مشاركات عبد الله جمعة مع الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 29 إبريل الماضي لكنه خرج في الدقيقة 85 بعد معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ليغيب منذ هذا الوقت عن التدريبات والمباريات.