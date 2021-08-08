الفيصلي الأردني يعين العراقي شاكر مدرباً خلفاً للسوري السيد

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





عمان: قرر النادي الفيصلي الاردني لكرة القدم قبول اعتذار المدرب السوري حسام السيد عن إكمال مشواره مدرباً للفريق الأول وتعيين العراقي حكيم شاكر خلفاً له الأحد.

وأعلن الفيصلي عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" عن خطوته قائلاً "وافق مجلس إدارة النادي على قبول اعتذار الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام السيد عن مواصلة قيادة الفريق، وتم الاتفاق مع المدير الفني العراقي حكيم شاكر والذي سيصل إلى عمان مساء الثلاثاء لتولي قيادة الفريق".

وتلقى الفيصلي ثلاث هزائم في آخر أربع مواجهات في الدوري كان آخرها أمام فريق سحاب 1-2.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد 12 جولة، ومبتعداً بفارق 6 نقاط عن الوحدات المتصدر و3 نقاط عن السلط الثاني ونقطة عن الرمثا الثالث.

وتعاقد الفيصلي مع المدرب السيد في بداية الموسم الحالي حيث نجح في قيادته للدور نصف النهائي من بطولة درع الأردن قبل أن يخسر أمام غريمه التقليدي الوحدات 0-1، ليعود ويخرج من دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بحلوله ثانياً في المجموعة الثالثة التي تأهل عنها للدور نصف النهائي فريق الكويت الكويتي.

وستكون المهمة الأولى لحكيم شاكر مع الفيصلي الأربعاء القادم بمواجهة فريق البقعة متذيل الترتيب برصيد خالٍ من النقاط في الجولة 13 من الدوري المحلي.