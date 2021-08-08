شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحرز الهدف الثالث للمصرى فى المقاولون .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز عمر كمال عبد الواحد، مهاجم المصرى، الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 83 في مرمى المقاولون العرب لتصبح النتيجة تقدم الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

جاء الهدف من عرضية لأحمد رفعت من الجانب الأيسر ترتد داخل منطقة الجزاء تجد عمر كمال عبد الواحد الذى يضعها قوية في مرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22 بعد متابعة ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء للفريق الساحلى تصدى لها أحمد رفعت ووضعها في يد محمود أبو السعود حارس المقاولون لتعود وتجد جريندو يضعها بسهولة في المرمى، وتعادل محمد حمدى للمقاولون، وأحرز احمد رفعت الهدف الثانى للمصرى

كان طارق سامى حكم المباراة احتسب ضربة جزاء للمصرى في الدقيقة 20، بعد خطأ فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب استطاع من خلالها جريندو من الحصول على ركلة جزاء للفريق البورسعيدى تصدى لها أحمد رفعت الذى وضعها في يد حارس المقاولون لترتد وتجد جريندو الذى وضعها في المرمى الخالى من حارسه .

وفى الدقيقة 36 يدرك محمد حمدى زكى مهاجم المقاولون هدف التعادل لفريقه بعدما تابع كرة زميله لويس ادواردو، بعدها ينشط المقاولون ويسيطر على مجريات المباراة وتسنح له بعض الكرات على مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصرى حتى اطلق طارق سامى حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – أحمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – أحمد شديد

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى