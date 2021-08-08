شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخسر أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش فى نهائى بطولة وينرز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت ميار شريف لاعبة التنس، في مباراة نهائي بطولة وينرز برومانيا، إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش لمجموعتين دون رد لتتوج بفضية البطولة.

وتأهلت ميار شريف للنهائي، عقب فوزها على بطلة رومانيا بنتيجة مجموعتين دون رد، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي (6/7) و(4/6).

ولأول مرة في تاريخ التنس المصري تصل لاعبة لنهائي مباراة سيدات في بطولة من بطولات رابطة محترفات التنس..وبذلك أصبحت ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم، لتحقق إنجازًا تاريخيًّا للرياضة المصرية في عالم التنس.

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًّا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد، لكنها لم توفق في الدور الأول.