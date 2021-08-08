شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يكشف موقف رباعي منتخب كوت ديفوار المصاب بفيروس كورونا في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص مسئولو اتحاد كرة السلة على الكشف عن موقف رباعي منتخب كوت ديفوار المصاب بفيروس كورونا على هامش بطولة أفريقيا تحت 16 سنة في بيان رسمي.

وجاء نصر البيان من اتحاد السلة :

تشرف الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بتنظيم بطولتي إفريقيا للناشئين والناشئات تحت 16 سنة في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وكما جرت العادة، فإن الاتحاد المصري يسعده استضافة كافة المنتخبات التي تتواجد في مصر لخوض مواجهات إفريقية أو عالمية في إطار المنافسة الشريفة التي اعتدنا عليها.

وإيمانًا من الاتحاد المصري لكرة السلة، فقد رغب مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة في توضيح ملابسات أزمة منتخب كوت ديفوار للناشئين على هامش بطولة إفريقيا تحت 16 سنة.

بدايًة، وصل منتخب كوت ديفوار للناشئين إلى مطار القاهرة الدولي يوم الرابع من شهر أغسطس الجاري قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة وخضع لرابيد تيست في مطار القاهرة وفقًا للإجراءات وظهرت إيجابية العينة الخاصة بـ 4 لاعبين من صفوف المنتخب الإيفواري.

تم السماح لباقي اللاعبين غير المصابين بالخروج من المطار والتوجه لفندق الإقامة فيما تم عزل الرباعي المصاب بفيروس كورونا بعد عمل مسحة طبية لهم في الحجر الصحي الموجود بمطار القاهرة وتم ارسال لهم ما يكفيهم من التزامات يومية من طعام وشراب.

وبعد تدخل مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة على رأسهم الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس الإدارة والمهندس خالد القوصي عضو مجلس الإدارة ورئيس البطولة مع مسئولي وزارة الصحة تم نقل المصابين في حجر صحي بمستشفى هليوبلويس مع تجهيز لهم وجبات غذائية لازمة وهو ما تم تصويره وإرساله لمسئولي بعثة كوت ديفوار بناءً على طلبهم وأشادوا بتجهيزات مسئولي اتحاد السلة لاستقبال الرباعي المصاب.

وأوضح الطبيب المعالج للرباعي بأن لاعبي كوت ديفوار سيخضعون لمسحة طبية كل 4 أيام وفور تحول أي عينة لأي لاعب منهم من إيجابية لسلبية سيتم خروجه فورًا من المستشفى لينضم إلى بعثة منتخب بلاده بشكل طبيعي.

وحرص كل من الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ونائبه المهندس محمد عبد المطلب، والأستاذ محمد فتحي عضو مجلس الإدارة، والأستاذ محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد بزيارة الرباعي المصاب في مستشفى هليويوليس يوم الجمعة من أجل الإطمئنان على حالتهم الصحية وحسن التعامل معهم في حضور سفير كوت ديفوار في مصر وأشادوا بالمستوى الطبي المقدم من جانب المستشفى إلى رباعي منتخب كوت ديفوار.

وخضع لاعبو المنتخب الإيفواري لمسحة جديدة أمس السبت من أجل متابعة آخر تطورات حالتهم الصحية وجاءت نتائجهم إيجابية من جديد ليستمر عزل اللاعبين في المستشفى.

ويرفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ما يردده بعض المنتمين للمنتخب الإيفواري من تعمد إقصاء الرباعي عن منافسات البطولة خاصًة وأن هذا بعيد كل البعد عن سياسة المجلس الدائمة بالتنافس الشريف مذكرين الجميع بما حدث في بطولة إفريقيا تحت 18 سنة للناشئات في العام الماضي التي أقيمت في القاهرة، حيث تم عزل شريف عزمي المدير الفني للمنتخب من البطولة بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به ومن قبله تم عزل عدد من لاعبي المنتخب المصري وعدم اشراكهم في البطولة لنفس السبب تأكيدًا على أن الأهم هو الحفاظ على سلامة الجميع وتطبيق التعليمات والبروتوكول الطبي للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.