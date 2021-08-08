شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقدم 6 ملايين يورو كمكافآت للفائزين بالميداليات بأوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت فرنسا مكافآت مالية للرياضيين الفرنسيين الذين فازوا بميداليات في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد فوز فرنسا بـ 65 ميدالية متنوعة واحتلالها المركز الثامن في جدول الميداليات وحصولها على 10 ألقاب.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الأحد، أنه نتيجة للأداء المتميز والاستثنائي لفرق الرياضات الجماعية الفرنسين مثل كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، الجودو، المبارزة فإن هؤلاء اللاعبين الفائزين بالميداليات الذهبية، والذين غادروا طوكيو وهم حاصلين على لقب "بطل أوليمبي" سيحصل كل منهم على 65 ألف يورو من الدولة الفرنسية.

وتم إعادة تقييم هذه المكافآت مقارنة بالمكافآت التي حصل عليها الرياضيون الحائزون على ميداليات في أوليمبياد ريو 2016 لتصبح 65 ألف يورو بدلاً من 50 ألف يورو للميدالية الذهبية، و25 ألف يورو بدلاً من 20 ألف يورو للفضية وأخيراً 15 ألف يورو بدلاً من 13 ألف يورو للميدالية البرونزية.

وفي هذا السياق قالت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيو، التي تتوقع الآن مبلغا إجماليا يتجاوز ستة ملايين يورو "أن الفكرة كانت تركز بالأساس على زيادة قيمة الذهب"، وتابعت "لحسن الحظ ، خططنا على نطاق واسع، لدينا ميزانية متغيرة تتراوح من سبعة إلى عشرة ملايين يورو لنقتسمها بين الألعاب الأولمبية في طوكيو وأولمبياد المعاقين شتاء في بكين".

وأضافت ماراسينيو "وفقًا لحساباتنا، بلغت المكافأة "البسيطة" للرياضيين الحائزين على ميداليات في اليابان بالفعل 7 ملايين و715 ألف يورو، وتم تخصيص مبلغ بقيمة 5.5 مليون يورو، قابل للتغيير، في الميزانية المالية لعام 2020، وتم تأجيله أخيرًا إلى عام 2021 بسبب تأجيل المسابقة نتيجة تفشي وباء كورونا.

ولا تقتصر الزيادة في المكافآت فقط على الرياضيين بل سيتم تقدير المدربين أيضًا من الناحية المالية في حالة فوز الرياضيين، الذين قاموا بتدريبهم على منصة التتويج، وهذه المكافأة تدفعها الوكالة الوطنية للرياضة، وتصل هذه المرة إلى 35 ألف يورو للميدالية الذهبية و 15 ألف يورو للفضية و ثمانية آلاف يورو للبرونزية، ويتم تقاسم هذه المبالغ إذا كان للرياضي عدة مدربين.