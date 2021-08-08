شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يعود للمشاركة مع بيراميدز أمام الطلائع بعد غياب 205 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، للمشاركة مع الفريق السماوى بعد غياب 205 أيام في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وكانت آخر مشاركة للمهدى سليمان مع بيراميدز أمام المقاولون العرب يوم 15 يناير الماضى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعود المهدى لحراسة مرمى الفريق السماوي عندما حل بديلا فى الشوط الثانى لشريف إكرامى.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه باستكمال الطفرة التي حققها الفريق في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الليلة لاقتحام المربع الذهبى، خاصة بعد ضمان الظهور في الكونفدرالية بالموسم الجديد لأول مرة في تاريخ النادى باعتباره وصيفا لكأس مصر خلف الاهلى الذى حجز مقعده بدوري الأبطال الافريقى.

في المقابل طالب اليوناني جونيس، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالتخلص من نغمة التعادلات التي تطاردهم في المباريات الأخيرة لتصحيح مسار الفريق وانهاء المسابقة بالمربع الذهبى، وتأكد غياب الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، عن لقاء طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى.