شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل 2 / 2 مع أسوان ويشعل صراع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل أسوان مع الإنتاج الحربى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل أشرف مجدى لأسوان في الدقيقة "45+2"، وبعدها تقدم أسوان عن طريق عمرو الحلوانى في الدقيقة 67 ثم تعادل مامادو نديوكو نياس للإنتاج في الدقيقة 79، وأهدر الحلوانى ركلة جزاء لفريق أسوان.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: حراسة المرمى: عمر رضوان، خط الدفاع: محمد العشري، إيمانويل إيجيبتور، محمد جابر، خط الوسط: أحمد سالم صافى، سولمون منساه، عبد العزيز موسى، عمرو الحلوانى، خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد خيري، أشرف مجدى.

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالى: حراسة المرمى: أحمد يحيى، خط الدفاع: طارق أبو العز، محمد بازوكا، محمد الشبينى، معاذ الحناوى، علاء سلامة، خط الوسط: حسن ياسين، محمد سوستة، حميد ماو، خط الهجوم: مصطفى البدرى، محمد عبد الحميد.

وبهذه النتيجة احتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا.