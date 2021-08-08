شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل البت في مصير كريم نيدفيد لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو النادي الأهلي البت في مصير كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأحمر، سواء من البقاء في صفوف الأهلي أو رحيله لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يناقش بيتسو موسيماني مع معاونيه موقف كريم نيدفيد من قيده في قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل أو خروجه للإعارة للحصول على فرصة أكبر في المشاركة مع الفريق الأحمر، في ظل ابتعاده لفترة طويلة عن المشاركة مع الأهلي وصعوبة حجز مكان أساسي في قائمة الأهلي في وجود كل من ،عمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمود متولي.

وغاب كريم نيدفيد عن المشاركة مع الأهلي لأكثر من عامين منذ إصابته بقطع في الغضروف في منتصف موسم 2018 / 2019 وحتى الآن لم يحصل على أي فرصة للمشاركة، رغم أنه تواجد في قائمة فريقه لمواجهة دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقرر مسئولو النادي الأهلي تقديم شكوى جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي النجم الساحلي؛ بسبب عدم الالتزام بدفع المبلغ المستحق عليه والبالغ مليون و400 ألف دولار قيمة الغرامة الموقعة على الإيفواري سليماني كوليبالي، الذي هرب عن صفوف الفريق الأحمر.

وكان مقررا أن يدفع النجم الساحلي قيمة الغرامة للأهلي في مهلة مدتها 45 يوما تنتهي بنهاية يوليو الماضي، ورغم ذلك لم يلتزم النادي التونسي بسداد قيمة الغرامة ليقرر مسئولو القلعة الحمراء شكوى جديدة في الفيفا ضد النجم من أجل إجباره على الالتزام بدفع قيمة الغرامة المالية مضافا إليه مدة التأخيرة عن السداد.

ويرغب الأهلي في صدور قرار بمنع قيد النجم الساحلي في الانتقالات الصيفية الحالية ولأكثر من فترة قيد من أجل إجباره على دفع قيمة الغرامة المالية الخاصة بسليماني كوليبالي.