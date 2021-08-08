شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لناشئات السلة: فزنا على الجزائر في بداية مشوارنا الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشاد عماد محمود، المدير الفني لمنتخب مصر الناشئات تحت 16 سنة، بمستوى لاعبات المنتخب بعد البداية القوية خلال المشاركة في البطولة الأفريقية وتحقيق فوز بفارق كبير امام منتخب الجزائر.

حقق منتخب مصر الناشئات تحت 16 سنة الفوز علي منتخب الجزائر بنتيجة كبيرة 23/101 ، وذلك في الجولة الثانية من البطولة الافريقية للناشئات التي تستضيفها مصر على مجمع الصالات باستاد القاهرة.

وقال المدير الفني: واجهنا منتخب الجزائر من أعرق منتخبات كرة السلة على مستوى أفريقيا وله تاريخ ولذلك قمنا بدراسته بشكل جيد وكانت البداية موفقة وقوية، خاصة بعد انسحاب منتخب التشاد أمس، لذلك اعتبرنا مباراة اليوم بداية المشوار".

ووجه عماد محمود، الشكر للجهاز الفني واللاعبات، مؤكدا أن الجميع بذلوا جهداً كبيراً للفوز وكانوا علي قدر المسؤولية على الرغم من كون الفريق تغيب عنه لاعبتان للإصابة، ولكنه استطاع الفوز في مباراة اليوم وتخطي رهبة البدايات، مؤكدا الجميع يسعي لتحقيق هدف واحد وهو لقب بطولة أفريقيا والتأهل لبطولة العالم .

وعن الاستعداد لمباراة اليوم قال: "نقدر جميع المنتخبات ونحترمها ولكن الجميع يعلم وخاصة متابعي كرة السلة قوة الفرق المشاركة في هذه البطولة خصوصا منتنب مالى والتي نعتبرها من أهم المواجهات والتي نحاول الاستعداد لها ونعد جماهير السلة بالمزيد من النجاحات".