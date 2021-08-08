شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للفروسية يشيد بمشاركة مصر في طوكيو بعد غياب 60 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة منتخب مصر للفروسية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والذي نجح في تحقيق نتائج مميزة بعد النجاح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد غياب 60 عاما لم تنجح الفروسية المصرية في التأهل لدورات الألعاب الأولمبية.

ونشر الاتحاد الدولي للفروسية صورة للفارس محمد طاهر زيادة، أصغر المشاركين في منافسات الفروسية، والذي نجح في أول مشاركة أولمبية في التواجد في مركز متقدم مع أفضل الفرسان في العالم من هولندا وألمانيا وفرنسا وأمريكا والسويد وسويسرا، وكتب التقرير تحت عنوان الفروسية المصرية تقفز مرة أخرى لدائرة الضوء.

وأوضح الاتحاد الدولي للفروسية في تقريره عن منتخب مصر للفروسية أنه في أولمبياد طوكيو 2020 شهدت الحدث الأميز وعودة مصر للساحة بقوة، بعد غياب أكثر من ستة عقود من الظهور في الأولمبياد لتعود بظهور مميز وجيد، وتحقق نتائج متميزة بعد الغياب الطويل عن المنافسات لتكون أفضل النتائج العربية للفروسية في دورة الألعاب الأولمبية.

مثل منتخب مصر للفروسية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كل من: نائل نصار وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ومحمد طلعت مصطفى، حيث شارك فرسان مصر في منافسات الفردي ومنافسات الفرق.

في منافسات الفردي نجح الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة في التأهل لمنافسات النهائي من بين 75 فارس شاركوا في التصفيات وهو لأول مرة يحدث أن يتأهل فارس مصري لمرحلة النهائي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية منذ عام 1924، حيث كان آخر تأهل لمصر للدور النهائي في منافسات الفردي في الفروسية، حيث احتل نائل نصار المركز الـ24 بزمن وقدرة 89.63، وارتكب 13 خطأ بين 30 فارسا نجحوا في التأهل للنهائي، واحتل محمد طاهر زيادة المركز الـ19، بزمن وقدرة 86.63، وارتكب 8 أخطاء، في حين أن صاحب الميدالية الذهبية حقق زمن 85.31 بدون أخطاء، وصاحب الميدالية الفضية حقق زمن 85.48 بدون أخطاء وصاحب الميدالية البرونزية حقق زمن 85.67 بدون أخطاء، ولم يتأهل في منافسات الفردي من الفرسان العرب سوى فرسان مصر فقط حيث خرج فرسان المغرب والأردن من الدور الأول وانسحب فارس سوريا.

وعلى مستوى الفرق، جاء منتخبنا في المركز الحادي عشر من مشاركة 19 منتخبا، وجاء منتخب المغرب في المركز الثالث عشر وتأهل للنهائي المنتخبات أصحاب المراكز العشرة الأوئل، حيث جاء منتخب الأرجنتين في المركز العاشر بزمن وقدرة 256.44 وأخطاء 27 في حين حقق منتخبنا زمن وقدره 248.90 وأخطاء 29، حيث كان الفارق للتأهل بين منتخبنا ومنتخب الأرجنتين أخر المتأهلين خطأين فقط، حيث إن زمن منتخبنا أفضل ومنتخب هولندا صاحب المركز التاسع بزمن 248.25 وأخطاء 26، ومنتخب البرازيل الثامن بزمن 260.81 وأخطاء 28، وكان منتخبنا قريبا من التأهل للنهائي، حيث كان مقررا أن يشارك عبد القادر سعيد في منافسات الفرق مع الثنائي نائل نصار ومحمد طلعت، ولكن لعدم اجتياز عبد القادر سعيد المرحلة الأولى اضطر محمد طاهر زيادة، للمشاركة في منافسات الفرق رغم حالة الإرهاق لجواده ورغم صغر سن الفارس محمد طاهر زيادة إلا أنه حقق نتائج مميزة في الفرق، وكانت محاولاته مميزة، وساهمت في رفع نتائج الفريق وكان منتخب مصر قريبا من التأهل للنهائيات وتفوقت على منتخبات عريقه في اللعبة وكانت مصر أفضل النتائج العربية في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.