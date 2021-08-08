شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الجونة والبنك الأهلى فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجونة التعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد خالد بشارة فى البحر الأحمر ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم عمر السعيد مهاجم الجونة لفريقه في الدقيقة 46 من عمر المباراة، وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلى في الدقيقة 71 ليرتفع رصيد الأول إلى 37 نقطة فى المركز العاشر للمسابقة، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 28 نقطة ومازال في المركز الخامس عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى في شوط جاءت أحداثه مملة وبطيئة ولم تسنح أي كرة على مرمى الفريقين بسبب التحفظ الدفاعى للفريقين خوفا من تلقى أحدهما هدفا يربك الحسابات ، في الوقت الذى مال فيه بعض اللاعبين للتسديد من خارج منطقة الجزاء وخاصة خط وسط الجونة إلا أن جميع الكرات جاءت بعيدة عن المرمى تماما .

تحول الحال تماما في الشوط الثانى ومن أول هجمة منظمة للجونة يحرز عمر السعيد هداف الفريق الساحلى الهدف الأول لفريقه من رأسية متقنة ، بعدها ينظم أبناء البنك الأهلى صفوفهم ويجرى خالد جلال المدير الفني للفريق تغييراته ومن إحدى الهجمات ينجح أفضل بديل بالدورى كريم بامبو من ممارسة هواياته في اللقاءات الأخيرة وإحراز هدف التعادل لفريقه .