شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. محاضرة إيهاب جلال وحضور على أبو جريشة استعدادًا الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم في السابعة والنصف مساء علي الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل في الأسبوع 29 من بطولة الدوري العام

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي:

ـ محاضرة فنية من الجهاز الفني للاعبين هدفها التحفيز و رفع الدوافع المعنوية للاعبين و التأكيد علي الإلتزام بتعليمات الجهاز الفني

ـ تدريبات بدنية استمرت لمدة لساعة تحت قيادة علي طه مدرب الأحمال من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين

ـ تدريبات علي رفع مهارة اللاعبين في دقة التصويبات عن طريق التدريب علي التسديد علي المرمي الصغير

ـ تقسيم الفريق إلي مجموعتين ، اشتملت المجموعة الأولى علي لاعبي خطي الوسط و الهجوم و قادها الكابتن إيهاب جلال و تدربت علي خلق الفرص و إنهاء الهجمات علي المرمي و أعطي المدير الفني للفريق تعليمات خاصة للمهاجمين بضرورة استغلال الثغرات الدفاعية للخصم و سرعة إنهاء الهجمات بشكل دقيق

ـ اشتملت المجموعة الثانية علي لاعبي خط الدفاع و قادها كلا من حمد إبراهيم و أحمد حسام و تدربت علي غلق المساحات و التعامل مع الكرات العرضية و اختراقات المنافس من العمق

ـ حديث مطول بين إيهاب جلال و عمر الوحش و محمد عادل لاعبا الفريق

ـ أدي أحمد أيمن تدريبات منفردة ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق

ـ حضر المران علي أبو جريشة و المهندس تامر موسي عضو مجلس إدارة النادي