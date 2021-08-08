شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز في شباك الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في شباك طلائع الجيش في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ستاد استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه باستكمال الطفرة التي حققها الفريق في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الليلة لاقتحام المربع الذهبى، خاصة بعد ضمان الظهور في الكونفدرالية بالموسم الجديد لأول مرة في تاريخ النادى باعتباره وصيفا لكأس مصر خلف الاهلى الذى حجز مقعده بدوري الأبطال الافريقى.