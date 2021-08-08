شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره فريق طلائع الجيش بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه باستكمال الطفرة التي حققها الفريق في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الليلة لاقتحام المربع الذهبى، خاصة بعد ضمان الظهور في الكونفدرالية بالموسم الجديد لأول مرة في تاريخ النادى باعتباره وصيفا لكأس مصر خلف الاهلى الذى حجز مقعده بدوري الأبطال الافريقى.

في المقابل طالب اليوناني جونيس، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالتخلص من نغمة التعادلات التي تطاردهم في المباريات الأخيرة لتصحيح مسار الفريق وانهاء المسابقة بالمربع الذهبى، وتأكد غياب الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، عن لقاء طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى.