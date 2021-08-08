شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 فى لقاء متكافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا الجونة والبنك الأهلى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد خالد بشارة بالغردقة في الجولة التاسعة والعشرين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 37 نقطة في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى في شوط جاءت أحداثه مملة وبطيئة، ولم تسنح أي كرة على مرمى الفريقين بسبب التحفظ الدفاعى للفريقين خوفا من تلقى أحدهما هدفا يربك الحسابات، في الوقت الذى مال فيه بعض اللاعبين للتسديد من خارج منطقة الجزاء وخاصة خط وسط الجونة إلا أن جميع الكرات جاءت بعيدة عن المرمى تماما.

تحول الحال تماما في الشوط الثانى ومن أول هجمة منظمة للجونة يحرز عمر السعيد هداف الفريق الساحلى الهدف الأول لفريقه من رأسية متقنة، بعدها ينظم أبناء البنك الأهلى صفوفهم ويجرى خالد جلال المدير الفني للفريق تغييراته ومن إحدى الهجمات ينجح أفضل بديل بالدورى كريم بامبو من ممارسة هواياته في اللقاءات الأخيرة وإحراز هدف التعادل لفريقه.

ورفض لاعبو البنك الأهلى الارتكان للتعادل وشنوا العديد من الهجمات الخطرة على مرمى الجونة، وأحرز كريم بامبو الهدف الثانى والذى تم إلغاؤه بداعى التسلل، ثم أتيح لنفس اللاعب انفراد تام في الخمس دقائق الأخيرة وضعها بجانب العارضة إلى أن أطلق محمد الصباحى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.