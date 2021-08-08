شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع المصرى بهدف لمثله فى شوط أول مثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين المقاولون والمصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22 بعد متابعة ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء للفريق الساحلى تصدى لها أحمد رفعت ووضعها في يد محمود أبو السعود حارس المقاولون لتعود وتجد جريندو يضعها بسهولة في المرمى .

كان طارق سامى حكم المباراة احتسب ضربة جزاء للمصرى في الدقيقة 20 بعد خطا فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب استطاع من خلالها جريندو من الحصول على ركلة جزاء للفريق البورسعيدى تصدى لها أحمد رفعت الذى وضعها في يد حارس المقاولون لترتد وتجد جريندو الذى وضعها في المرمى الخالى من حارسه .

وفى الدقيقة 36 يدرك محمد حمدى زكى مهاجم المقاولون هدف التعادل لفريقه بعدما تابع كرة زميله لويس ادواردو ، بعدها ينشط المقاولون ويسيطر على مجريات المباراة وتسنح له بعض الكرات على مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصرى حتى اطلق طارق سامى حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – احمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – احمد شديد

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى