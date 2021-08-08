شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ركلة جزاء للطلائع بعد اللجوء للـ"var" واللاعبون يعترضون على الحكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش بمباراته مع بيراميدز في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه باستكمال الطفرة التي حققها الفريق في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الليلة لاقتحام المربع الذهبى، خاصة بعد ضمان الظهور في الكونفدرالية بالموسم الجديد لأول مرة في تاريخ النادى باعتباره وصيفا لكأس مصر خلف الأهلي الذى حجز مقعده بدوري الأبطال الأفريقي.

في المقابل طالب اليوناني جونيس، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالتخلص من نغمة التعادلات التي تطاردهم في المباريات الأخيرة؛ لتصحيح مسار الفريق وإنهاء المسابقة بالمربع الذهبى، وتأكد غياب الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، عن لقاء طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى.