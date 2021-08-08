شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى يتعادل للمقاولون أمام المصرى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع محمد حمدى زكى مهاجم المقاولون العرب إدراك هدف التعادل لفريقه في مرمى المصرى البورسعيدى في الدقيقة 36 لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22 بعد متابعة ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء للفريق الساحلى تصدى لها أحمد رفعت ووضعها في يد محمود أبو السعود حارس المقاولون لتعود وتجد جريندو يضعها بسهولة في المرمى.

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى:

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – احمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – احمد شديد

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى