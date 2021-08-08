شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يحرز الهدف الأول للمصرى فى مرمى المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد جريندو لاعب وسط المصرى البورسعيدى هدف التقدم لفريقه فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 22 من المباراة المقامة حاليا باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى.

وكان طارق سامى حكم المباراة احتسب ضربة جزاء للمصرى فى الدقيقة 20 بعد خطأ فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، استطاع من خلالها جريندو الحصول على ركلة جزاء للفريق البورسعيدى تصدى لها أحمد رفعت الذى وضعها فى يد حارس المقاولون لترتد وتجد جريندو الذى وضعها فى المرمى الخالى من حارسه.

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – احمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – احمد شديد

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى