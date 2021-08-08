مباشر.. بيراميدز 1 - 0 طلائع الجيش.. المصري 3 - 1 المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراتي بيراميدز أمام طلائع الجيش والمقاولون العرب أمام المصري في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري WE المصري.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

" شريف إكرامي، محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق- عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل- محمود وادي"

بيراميدز 1- 1 طلائع الجيش

وتقدم إبراهيم عادل لفريق بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى طلائع الجيش.

واستطاع اللاعب ناصر منسي احراز هدف التعادل لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 86، بعد ركلة ركنية حولها برأسه في شباك شريف إكرامي.