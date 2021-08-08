الوضع مستمر.. التعادل يسيطر على موقعة أسوان والإنتاج.. ونقطة ثمينة للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل البنك الأهلي مع الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ29، اليوم الأحد، على ستاد الجونة.

وتقدم الجونة في المباراة عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 47، وفي الجانب الأخر استطاع كريم "بامبو" أن يتعادل بالدقيقة 71، لتنتهي على ذلك.

ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 28 نقطة في المركز الـ15 بجدول الترتيب، وفي الجانب الأخر أصبح رصيد الجونة 37 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، تعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت.

وأتت المباراة مثيرة في أحداثها، بعدما تقدم مصطفى البدري في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل أشرف مجدي لصالح أسوان في الدقيقة 45.

وتقدم عمرو الحلواني بنتيجة 67 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، ثم تعادل مامادو أنياس في الدقيقة 79 من عمر المباراة، وفي الدقائق الأخيرة أهداف عمرو الحلواني ركلة جزاء ثانية.

ورفع أسوان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ16، أما الإنتاج الحربي فأصبح رصيده 20 نقطة في المركز ال