شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس في كأس خوان جامبر

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بكأس خوان جامبر في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 8-8-2021، والتي يستضيفها ملعب الأسطورة “يوهان كرويف”.

افتتح برشلونة اهداف اللقاء مبكراً عند الدقيقة الثالثة عن طريق “ممفيس ديباي” من صناعة نموذجية من النمساوي “يوسف ديمر” الذي وضع ديباي أمام تشيزني بتمريرة جميلة وأنهاها الهولندي بتسديدة قوية في الشباك.

وينقل بث مباشر مباراة برشلونة ويوفنتوس، على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي “علي سعيد الكعبي”، كما ينقل على قناة الشارقة الإماراتية، بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

جدير بالذكر أن بطولة كأس خوان جامبر الودية، ينظمها نادي برشلونة بداية كل موسم على شرف مؤسس النادي، السويسري خوان هانز جامبر، وأقيمت أول مرة في العام 1966 في عهد إنريك لوديت كرئيس للفريق، ومنذ ذلك الحين وحتى وقتنا الحالي تقام البطولة بانتظام.

وخاض برشلونة 4 مباريات تحضيرية حتى الآن، فاز على ناستيك دي تاراغونا الإسباني، جيرونا الإسباني، وشتوتجارت الألماني، وخسر في آخر مباراة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ومن المقرر عودة برشلونة إلى المباريات الرسمية يوم الأحد 15 أغسطس، بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الاسباني.

أما يوفنتوس فقد لعب مباراتين تحضيرتين، أمام تشيزينا ومونزا، وفاز فيهما، وسيبدأ مشواره في الدوري الايطالي، حينما يحل ضيفًا على أودينيزي في ملعب الفريولي، يوم الأحد 22-8-2021.