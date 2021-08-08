شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والفيصلي في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الاحد 8-8-2021، والتي استضافها ستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

حقق الهلال فوزاً مثيراً أمام الفيصلي بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

افتتح اهداف الهلال أندريه كاريلو من ضربة رأسية قبل أن يُضيف بافتيمبي جوميز الهدف الثاني بتسديدة بوجه القدم من داخل منطقة الجزاء، وأختتم صالح الشهري اهداف الأزرق بعد ان استغل هفوة فادحة من حارس مرمي الفيصلي.

وعاد نادي الهلال إلى الرياض يوم 1 أغسطس، بعد انتهاء معسكره الخارجي في النمسا، والذي خاض فيه 4 مباريات تحضيرية، الأولى كانت أمام جيليزنيشار بانتشيفو الصربي يوم 22 يوليو، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والثانية كانت أمام نادي ليغييا السلوفيني يوم 25 يوليو، وانتصر الموج الأزرق بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل الثلاثية كل من، محمد كنو، وصالح الشهري، وموسى ماريجا، وفي يوم 30 يوليو خسر الهلال أمام هيرتا برلين بنتيجة (3-2).

وبعد مواجهة هيرتا برلين بيوم واحد فقط، وبالتحديد يوم 31 يوليو، لعب الهلال رابع مبارياته الودية خلال معسكره بالنمسا، أمام لايبزيج الألماني، وخسر بهدفٍ دون رد سجله السويدي إيميل فورسبيرج من علامة الجزاء.

ودخل لاعبو الهلال المرحلة الثالثة والأخيرة في تحضيرات الموسم الجديد، يوم الثلاثاء الماضي 3 أغسطس، عندما قاد المدرب الجديد ليوناردو جارديم أول تدريب للفريق على ستاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الفيصلي اليوم الأحد.

الجدير بالذكر، أن فريق الهلال سيبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت 14 أغسطس، بمواجهة الصاعد حديثًا “الطائي”، على استاد الملك فهد الدولي.

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والفيصلي في تحضيرات الموسم الجديد