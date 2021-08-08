شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو في تحضيرات الموسم الجديد

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022، في إحدى مباريات اليوم الاحد 8 أغسطس 2021.

خيم التعادل على ودية ليفربول وأتلتيك بلباو بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في معقل الريدز ملعب “أنفيلد روود” والذي شهد حضور جماهيري كبير.

افتتح البرتغالي “دييجو جوتا” اهداف المباراة في الدقيقة 13 بعد ان استلم تمريرة السنغالي “ساديو ماني” وسدد كرة قوية داخل شباك بلباو لينتهي الشوط الاول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع بلباو تدارك هدف التعادل عند الدقيقة 53 عبر اللاعب “أليكس بيرينجور”، ولم تسفر هجمات الفريقين عن أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

كان ليفربول قد خاض أكثر من مباراة ودية في معسكره الاستعدادي للموسم المقبل والذي أقيم في النمسا، حيث تعادل مع إنسبروك بهدف لمثله، وكرر النتيجة نفسها أمام شتوتجارت، وفاز على ماينز بهدف نظيف.

ثم خسر ليفربول أمام هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل فوزه على بولونيا بهدفين دون رد والتي أقيمت في فرنسا في مباراة ودية أولى مدتها 60 دقيقة، ثم بهدف نظيف في مباراة ودية ثانية بنفس المدة.

في المقابل لعب اتلتيك بلباو الاسباني 5 مباريات ودية استعداداً للموسم الكروي الجديد، خسر في لقائه الاول أمام سانت جالين السويسري 1-2، قبل ان يفوز الفريق الباسكي أمام دينامو كييف الاوكراني بهدف دون رد.

وفاز اتلتيك بلباو في لقائه الودي الثالث أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، قبل أن يتعرض للهزيمة على يد يونيون بيرلين الألماني بهدفين مقابل هدف، وفي لقائه الأخير فاز بلباو أمام ساوثهامبتون الانجليزي 3-1.

ويعود ليفربول إلى المواجهات الرسمية يوم 14 أغسطس، بمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود بمدينة نورويتش.

كان ليفربول قد فشل في التتويج بأي ألقاب في الموسم الماضي حيث خسر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، مع توديع مبكر لكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيسعى رفاق محمد صلاح لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي كما يستهدف الريدز الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن توج به 6 مرات آخرها في موسم 2018-19.

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو في تحضيرات الموسم الجديد