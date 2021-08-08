في ثاني مباراة له مع روما.. الحكم يطرد مورينيو و3 من لاعبيه (فيديو)



يبدو أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الجديد لنادي روما يستهوي إثارة الجدل باستمرار، إذ تعرض للطرد المباشر من الحكم خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه أمام مضيفه ريال بيتيس الإسباني، استعداداً للموسم الجديد.



وخسر روما أمام الفريق الأندلسي بنتيجة 2-5، لكن ما كان لافتاً هو العصبية التي طغت على المباراة، فعلاوة على طرد مورينيو، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اثنين من لاعبي روما.



وجاءت حادثة الطرد عندما سجل أليكس مورينو هدف التقدم 3-2 لريال بيتيس في الدقيقة 57 بعد استعمال يده، ونظراً لعدم وجود تقنية الحكم المساعد (VAR)، تم احتساب الهدف ليدخل مورينيو أرضية الملعب محتجاً على قرار الحكم الذي طرده برفقة لاعب وسط الفريق لورنتزو بيليغريني.



ثم طرد الحكم لاعبي روما جانلوكا مانشيني وريد كارسدروب لنيلهما البطاقة الصفراء الثانية في أواخر المباراة.



وكان روما الذي استلم مورينو تدريبه في مايو/ أيار الماضي قلب تخلفه مرتين أمام مضيفه ريال بيتيس قبل أن تنقلب الأمور الى الاسوأ بالنسبة له.



ويخوض روما مباراة ودية أخيرة ضد الرجاء البيضاوي المغربي قبل أن يستهل مشواره في الدوري الايطالي في 22 الحالي عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا.



في المقابل، كان ريال بيتيس يخوض آخر تجربة له قبل انطلاق الدوري الاسباني في 14 الحالي حيث سيحل ضيفاً على مايوركا في الجولة الأولى.



وتعاقد روما مع مورينيو قبل نهاية الموسم الماضي خلفاً للبرتغالي الآخر باولو فونسيكا الذي أكمل الموسم حتى نهايته.



وسبق لمورينيو تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي اللندني وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي واستغنى عنه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد 17 شهراً من توليه المهمة.



وخلال تجربة مورينيو الأولى في إيطاليا بعد الاشراف على تدريب إنتر بين 2008 و2010، قاده إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق لنادٍ ايطالي بفوزه بالثلاثية موسم 2009-2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).



المصدر: عربي بوست



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