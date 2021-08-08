نجوم كرة القدم الإماراتية يحتفلون بدوري أدنوك للمحترفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

احتفل العديد من نجوم كرة القدم الإماراتية بإطلاق اسم "دوري أدنوك للمحترفين" على النسخة المقبلة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.



وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، الأحد، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، قيمتها 80 مليون درهم، مع تغيير الاسم إلى "دوري أدنوك للمحترفين".

وبعد الإعلان، نشرت رابطة المحترفين الإماراتية العديد من مقاطع الفيديو لنجوم الكرة الإماراتية، وهم يحتفلون بإطلاق اسم "دوري أدنوك للمحترفين" على الدوري الإماراتي.

وفي مقدمة هؤلاء النجوم كان عدنان الطلياني، نجم منتخب الإمارات السابق، وإسماعيل مطر، نجم "الأبيض" وفريق الوحدة الإماراتي، وعمر عبدالرحمن، نجم منتخب الإمارات وشباب الأهلي.

وظهر النجوم في مقاطع الفيديو وهم يرتدون قمصانا خاصة تحمل شعار دوري أدنوك للمحترفين، كما قاموا بمداعبة الكرة لبضع ثوانٍ قبل الحديث للجماهير.

وحرص النجوم على توجيه التحية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ورابطة المحترفين الإماراتية، مؤكدين السعي نحو عصر جديد في الكرة الإماراتية.

يٌذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية أعلنت أن رعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للدوري الإماراتي ستستمر لمدة عام مقابل 80 مليون درهم إماراتي.