شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وهدف الأهلي ضمن المرشحين لأفضل جناح بدوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حسين الشحات جناح الأهلي ضمن أفضل 6 لاعبين في هذا المركز المرشحين للفوز بجائزة أفضل جناح في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وتواجد حسين الشحات في القائمة المختصرة لأبرز الأجنحة في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، أبرزهم نجكوبو لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والذي كان من ضمن المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي في الصيف المقبل، توجاي لاعب الترجي ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربي ومحمود بنحليب لاعب الرجاء المغربي.

ويقدم حسين الشحات عروضا طيبة مع الأهلي في الفترة الماضية وبات من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي ورفض بيتسو موسيماني المدير الفني عرضا من الحزم السعودي للحصول على خدمات الحشات على سبيل الإعارة وفضل الإبقاء على اللاعب، نظرا للحاجة إلى جهوده.