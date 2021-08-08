الامارات | تغيير مسمى الدوري الإماراتي.. وصفقة رعاية مع "أدنوك" بـ 80 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مسمى الدوري الإماراتي.. وصفقة رعاية مع "أدنوك" بـ 80 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ورابطة المحترفين الإماراتية عن توقيع عقد لرعاية دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، ليصبح اسم الدوري بموجب هذه الشراكة "دوري أدنوك للمحترفين". وتستمر اتفاقية الرعاية لمدة عام بداية من موسم 2021-2022 ويتم تجديدها سنوياً، وهي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الدوري الإماراتي للمحترفين حتى الآن بقيمة 80 مليون درهم إماراتي.

وتعكس اتفاقية الرعاية هذه التزام أدنوك بصحة ورفاهية المجتمع عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية متكاملة تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة. كما تلعب أدنوك من خلال رعاية هذا اللقب دوراً رائداً في تشكيل المرحلة القادمة من مستقبل كرة القدم في الدولة عبر رعاية المواهب الناشئة وزيادة شعبية هذه الرياضة لدى الجمهور عبر أساليب حديثة ومبتكرة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: "يسرنا أن تكون أدنوك راعي اللقب لدوري المحترفين، حيث تبشر هذه الشراكة بمرحلة جديدة لرياضة كرة القدم في دولة الإمارات، خاصةً وأن دعم أدنوك للدوري سيضخ المزيد من النشاط والحيوية ويوفر العديد من الفرص المهمة لتطوير هذه الرياضة المحببة لدى الجماهير".

وأضاف: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تؤكد رعاية أدنوك لدوري المحترفين على التزامنا بدعم الرياضة والشباب والارتقاء بصحة ورفاهية أفراد المجتمع عبر رعاية الأحداث والمناسبات الرياضية. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، التي تتزامن مع احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ستدفع بمسيرة دوري المحترفين نحو الأفضل، وتساهم في بناء المواهب الإماراتية الناشئة في رياضة كرة القدم، وتشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ورياضية سليمة".

وتمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في مسابقة دوري المحترفين الإماراتي حيث ستساهم أدنوك في الارتقاء بهذه اللعبة ذات الشعبية الكبيرة في دولة الإمارات إلى مستوى جديد وتطوير وتحديث المعايير والجودة ورعاية الجيل الجديد من المواهب الشابة في كرة القدم.

من جهته، أكد عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أن "هذه الاتفاقية مع مؤسسة وطنية نفتخر بها جميعاً، تعكس الدور المهم الذي تحققه مسابقة دوري المحترفين وقدرتها على التأثير في المجتمع من خلال دعم المواهب وتطوير كرة القدم الإماراتية، وخلق أجواء تنافسية ذات زخم وتأثير إيجابي داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يجعلنا نسعى للعمل مع "أدنوك" خلال السنوات المقبلة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الأدوات لإيصال الرسائل الإيجابية التي نتطلع لغرسها واستخدام قوة كرة القدم في التغيير نحو الأفضل بالتعاون مع مؤسسة نرى فيها شريك استراتيجي، وتتخطى هذه الاتفاقية إطار الأهداف المادية والعوائد المؤقتة بقدر ما نتطلع أن تكون حجر أساس في شراكة استراتيجية تقدم قيمة مضافة ثمينة من خلال قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة".

وتوجه الجنيبي بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لجميع القطاعات ورعايتها الأبوية، التي تنعكس على أرض الواقع من خلال هذا النوع من التعاون بين المؤسسات الوطنية مثل أدنوك التي تسعى بالمقام الأول لخدمة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوحيد الجهود وفق رؤية القيادة الرشيدة، من أجل العمل والتعاون والإنجاز لتحقيق المصلحة العامة، والارتقاء بمختلف المجالات ومنها الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص التي تجذب الكثير من طاقات الشباب وتعد مقصداً لهم للبحث عن التفوق باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في الدولة.

بدوره قال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك: "تمثل هذه الشراكة بين أدنوك ورابطة المحترفين الإماراتيين مرحلة جديدة في مسابقات دوري المحترفين الإماراتي مع وجود أدنوك شريكاً راعياً يسهم في تطوير وتحديث هذه اللعبة الشعبية في دولة الإمارات. أدنوك ملتزمة بتعزيز ثقافة الرياضة ودعم المناسبات الرياضية في الدولة بما فيها كرة القدم وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة".



وأكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، أهمية تلك الشراكة، وما ستضفيه من تطور في مسيرة الدوري، فضلا عن أنها تعتبر انعكاساً وترجمة للدور الكبير للشركات الوطنية العملاقة، ممثلة في أدنوك، والتي حرصت على رعاية الكرة الإماراتية، وخاصةً دوري المحترفين الإماراتي، الذي يسير بخطى ثابتة في طريق التطور والارتقاء الفني والتنظيمي والإداري والاحترافي، وفق استراتيجية رابطة المحترفين 2020-2030، والتي ترمي للنهوض باللعبة من كافة الأوجه، لا سيما جوانب التسويق والرعاية، مما يجعل الاتفاقية انطلاقة جديدة لعالم أرحب في مسار الاحتراف الإماراتي.

ويعد تعزيز صحة ورفاهية المجتمع الإماراتي أولوية قصوى لأدنوك، حيث يمثل دوري أدنوك للمحترفين أحد الأحداث والمبادرات الرياضية العديدة التي ترعاها وتدعمها لتحقيق هذا الهدف. وتشمل مبادرات أدنوك الأخرى في مجال المناسبات والأحداث الرياضية شراكتها مع فريق الإمارات في طواف الإمارات للدراجات الهوائية، وماراثون أدنوك أبوظبي، وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، بالإضافة إلى سلسلة من المبادرات الرياضية المجتمعية في حلبة مرسى ياس في أبوظبي بالشراكة مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات (ADMM) ومجلس أبوظبي الرياضي (ADSC).

ومن المقرر أن ينطلق دوري أدنوك للمحترفين في 19 أغسطس الجاري، لتعود متعة كرة القدم الإماراتية إلى الملاعب، والمنافسة بين الأندية المشاركة للظفر بلقب النسخة 14 من دوري المحترفين الإماراتي الذي بدأ في موسم 2008-2009.

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