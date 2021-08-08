Fantasy Fans Club.. أول أبلكيشن بالوطن العربي مخصص لمجتمع لاعبي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

Fantasy Fans Club Article التحدي، الغضب، الفرحة مشاعر يعيشها محبي ولاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي!، إذا كنت أحد لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي فبالتأكيد مريت بتلك المشاعر على مدار مشاركتك باللعبة. كل شعور مرتبط بحدث مختلف ضمن أسابيع وجولات الدوري الإنجليزي والتي تؤثر بشكل مباشر على النقاط التي يحققها فريقك الإفتراضي في اللعبة في كل جولة وتجعلك تشعر بحالة من التحدي أو الغضب أو الفرحة المطلقة.



إزدادت شعبية اللعبة وعدد المشاركين من بدايتها لتصبح المنافسة أشرس بينهم، مما جعل البحث والتنقيب بشكل أكبرعن أحدث أخبار الفرق واللاعبين شئ أساسي للوصول لأفضل تشكيلة متوقعة للحصول على أعلى نقاط الأسبوع.

مع ظهور تلك الحاجة للمصادر الإخبارية الكروية، بدأ انتشار المواقع العربية المتخصصة في الأخبار الكروية الأوروبية لتلبية إحتياجات المتنافسين لأحدث أخبار وإحصائيات الدوري إلى أن وصلنا لعصر التطبيقات الكروية و أولهم Fantasy Fans Club، الذي يقدم الحل المثالي لمساعدتك في أن تكون من أفضل لاعبي الفانتازي في دائرة أصدقائك وعلى مستوى العالم.

أبلكيشن Fantasy Fans Club (FFC)

أول أبلكيشن في الوطن العربي مخصص لمجتمع لاعبي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، ويعتبر أول مصدر مجمع لأحدث إحصائيات وأخبار الدوري الإنجليزي باللغة العربية خصيصًا لمحبي الفانتازي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقوم فكرة الأبلكيشن على تجميع أكبر قاعدة لمحبي ولاعبي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، ودعمهم بأقوى الأدوات التحليلية التي تساعدهم في بناء فريقهم المثالي في اللعبة والفوز بجوائز الأبلكيشن الحصرية لأفضل المدربين أسبوعيًا، بالإضافة للجوائز الكبرى بنهاية الموسم التي تصل إلى 20,000 جنيه مصري للفائز بدوري FFC.

يحتوي الأبلكيشن على خصائص حصرية لمساعدة المتنافسين في الفانتازي، كخاصية مقارنة اللاعبين المتاحة بشكل مجاني من خلال أبلكيشن FFC، والتي توفر أسهل طريق لمقارنة إحصائيات اللاعبين حتى أخر مباراة.

يمكنك الإنضمام الآن لأكبر مجتمع لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي والفوز بالجائزة الكبرى المقدرة ب20,000 جنيه عن طريق تحميل أبلكيشن FFC، والإشتراك في الدوري الخاص به لتكون أول من يعلم بآخر أخبار الدوري واللاعبين و الفرق من خلال إشعارات الأبلكيشن الحصرية التي تجعلك دائمًأ متقدم على منافسيك في الفانتازي.

Application

iOS: https://apps.apple.com/eg/app/ffc/id1577348858

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eschima.fantacyfansclub

SM Links:

FB: https://www.facebook.com/Fantasyfansclub

IG: https://www.instagram.com/ffc_mena/

Twitter: https://twitter.com/FFC_MENA

TikTok: https://www.tiktok.com/@ffc_mena?

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXPRb_zx3S0JfLZrPTra7Ow/channels