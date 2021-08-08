18 ميدالية تتوج مشوار العرب الأولمبي بالأفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج العرب مشاركاتهم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي اختتمت أمس بالحصول على 18 ميدالية، كأفضل حصيلة للعرب في الأولمبياد.

وتقسمت الـ18 ميدالية بين 5 ذهبيات، و5 فضيات و8 برونزيات.

العرب المتوجون بميداليات

قطر: 3 ميداليات (ذهبيتان وبرونزية)، نال فارس حسونة ذهبية منافسات رفع الأثقال وزن 96 كجم، وفاز معتز برشم بذهبية الوثب العالي، فيما نال الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس برونزية كرة الطائرة الشاطئية.

مصر: 6 ميداليات (ذهبية وفضية و4 برونزيات)، حيث فازت فريال أشرف بذهبية الكاراتيه كوميتيه +61 كجم، وتوج أحمد الجندي بفضية مسابقات الخماسي الحديث.

وجاءت البرونزيات الأربع عن طريق هداية ملاك في منافسات التايكوندو وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات التايكوندو 80 كجم رجال، والمصارع محمد إبراهيم كيشو في المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كجم، وجيانا فاروق في الكاراتيه وزن 61 كجم.

تونس: ذهبية وفضية، الأولى حققها السباح أحمد الحفناوي بفوزه في سباق 400 متر حرة، والفضية عن طريق عبر لاعب التايكوندو محمد الجندوبي في 58 كجم

المغرب: ذهبية حققها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع

الأردن: فضية وبرونزية، الفضية حققها صالح الشرباتي بوزن 80 كجم في التايكوندو، والبرونزية نالها عبد الرحمن المصاطفة في الكاراتيه عن وزن كوميتيه 67 كجم

السعودية: فضية حققها طارق حامدي في الكاراتيه منافسات كوميتيه وزن +75 كجم

البحرين: فضية بسباق 10 آلاف متر سيدات، عن طريق العداءة كالكيدان جيزاهين

الكويت: برونزية نالها عبدالله الرشيدي في الرماية فئة الاسكيت

سوريا: برونزية حصدها الرباع السوري معن أسعد في وزن +109 كجم