ميسي يبكي العالم في مؤتمر الوداع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة من البكاء أثناء تأكيده الرحيل عن برشلونة بعدما أمضى 21 عاما مع الفريق.

وكان من المقرر أن يوقع ميسي على عقد جديد مع برشلونة، ولكنه سيتوجه الآن لفريق جديد - على الأرجح باريس سان جيرمان- وذلك بعدما فشل برشلونة بالوفاء بالعقد الذي تم الاتفاق عليه.

وعقد ميسي (34 عاما) أمس مؤتمرا صحفيا أمام وسائل الإعلام، وعائلته، وزملائه ببرشلونة، ومسؤولي النادي.

وبدا متأثرا حتى قبل أن يدلي بكلماته الافتتاحية، حيث كشف أنه لم يكن يتخيل اللحظة التي سيضطر فيها للرحيل عن برشلونة.

وقال ميسي، الذي انخرط في البكاء أثناء وقوف الحضور احتفاء به «في الأيام الأخيرة كنت أفكر كثيرا عما يمكنني قوله. هذا صعب للغاية علي بعد كل هذه السنوات، كوني هنا طوال حياتي، لست مستعدا لهذا، وبصراحة في العام الماضي مع كل هذا الهراء مع خدمة (بوروفاكس) كنت مقتنعا بما أريد قوله، ولكن هذا العام مختلف».

في العام الماضي طلب ميسي الرحيل عن النادي عبر خدمة «بوروفاكس» بالبريد الإسباني، ولكنه عدل عن قراره.

وأصبح ميسي بدون عقد، وسيترك النادي بدون مقابل، وقال ميسي إن هناك احتمالية للانتقال لباريس سان جيرمان ولكنه لم يتوصل لاتفاق نهائي مع أي شخص حتى هذه اللحظة.

وقال «جعلنا هذا دائما منزلنا. الوقت الذي قضيناه هنا في المدينة وفي الرياضة كان مذهلا ولكن اليوم يجب أن أودع. تواجدت هنا لعدة سنوات، كل حياتي منذ أن كنت في سن 13 عاما. بعد 21 عاما أرحل مع زوجتي، مع أبنائي الثلاثة».

وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة عام 2020 وسط خلاف مع رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو، لكنه تراجع وأكد التزامه بعقده.

أبرز ما قاله ميسي أمس:

