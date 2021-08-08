ميسي يبكي العالم في مؤتمر الوداع

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وكان من المقرر أن يوقع ميسي على عقد جديد مع برشلونة، ولكنه سيتوجه الآن لفريق جديد - على الأرجح باريس سان جيرمان- وذلك بعدما فشل برشلونة بالوفاء بالعقد الذي تم الاتفاق عليه.
وعقد ميسي (34 عاما) أمس مؤتمرا صحفيا أمام وسائل الإعلام، وعائلته، وزملائه ببرشلونة، ومسؤولي النادي.
وبدا متأثرا حتى قبل أن يدلي بكلماته الافتتاحية، حيث كشف أنه لم يكن يتخيل اللحظة التي سيضطر فيها للرحيل عن برشلونة.
وقال ميسي، الذي انخرط في البكاء أثناء وقوف الحضور احتفاء به «في الأيام الأخيرة كنت أفكر كثيرا عما يمكنني قوله. هذا صعب للغاية علي بعد كل هذه السنوات، كوني هنا طوال حياتي، لست مستعدا لهذا، وبصراحة في العام الماضي مع كل هذا الهراء مع خدمة (بوروفاكس) كنت مقتنعا بما أريد قوله، ولكن هذا العام مختلف».
في العام الماضي طلب ميسي الرحيل عن النادي عبر خدمة «بوروفاكس» بالبريد الإسباني، ولكنه عدل عن قراره.
وأصبح ميسي بدون عقد، وسيترك النادي بدون مقابل، وقال ميسي إن هناك احتمالية للانتقال لباريس سان جيرمان ولكنه لم يتوصل لاتفاق نهائي مع أي شخص حتى هذه اللحظة.
وقال «جعلنا هذا دائما منزلنا. الوقت الذي قضيناه هنا في المدينة وفي الرياضة كان مذهلا ولكن اليوم يجب أن أودع. تواجدت هنا لعدة سنوات، كل حياتي منذ أن كنت في سن 13 عاما. بعد 21 عاما أرحل مع زوجتي، مع أبنائي الثلاثة».
وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة عام 2020 وسط خلاف مع رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو، لكنه تراجع وأكد التزامه بعقده.
أبرز ما قاله ميسي أمس:
- لا أدري إن كنت قادرا على التحدث لكنني كنت أفكر كثيرا فيما بإمكاني قوله في هذه اللحظة
- أشعر بعجزي عن الكلام بعد السنوات الطويلة وقضاء كل حياتي هنا في برشلونة
- في العام الماضي كنت مقتنعا بالرحيل وفي العام الحالي لم نكن جاهزين أنا وأسرتي للرحيل عن بيتنا برشلونة
- كل شيء كان جاهزا لتمديد العقد، لكن رئيس النادي لابورتا أخبرني بأنه من المستحيل توقيع العقد بسبب ظروف النادي
- برشلونة ولابورتا فعلا كل ما في وسعهما لتمديد العقد. سمعت الكثير عن عدم رغبتي في المواصلة وهذا غير صحيح، حيث فعلت المستحيل من أجل الاستمرار
- كنت على قناعة بأنني سأبقى ولم أقل كلاما كاذبا
- أود أن أعود إلى الملعب مرة أخرى لأشكر الجماهير عندما يكون الملعب ممتلئا
- هذه أصعب لحظة أعيشها في مسيرتي الرياضية
- هذه هي نقطة النهاية قبل بداية تاريخ جديد
- حتى هذه اللحظة لا أصدق رحيلي عن برشلونة
- لم أقرر وجهتي المقبلة حتى الآن وسان جيرمان من الخيارات المحتملة
- عندما خرج بيان رحيلي تلقيت اتصالات من أندية عدة تهتم بي
- فعلت المستحيل من أجل البقاء في برشلونة لكن لابورتا شرح الأمور المالية والديون المتراكمة على النادي والتي لا يمكن زيادتها أكثر من ذلك
- اقترحت على النادي تخفيض راتبي 50%، والمعلومات حول وجود طلب مني بتخفيض أكثر من ذلك غير صحيحة
- أحد أهدافي في مسيرتي المقبلة هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى
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