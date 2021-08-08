شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينفي طلب حكام أجانب لمباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي عماد سليمان، المشرف علي الفريق الاول للإسماعيلي، ما أثير فى بعض المواقع بطلب الإسماعيلي حكاما أجانب لمباراة الفريق أمام الأهلي مؤكدا أن هذا لم يحدث.

ووفقا للموقع الرسمى للإسماعيلى، فإن دارة الدراويش لم تطلب الاستعانة بحكام أجانب للمباراة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة من العيار الثقيل عندما يضرب موعدا مع النادى الأهلى فى قمة الأسبوع الـ29 بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الأربعاء المقبل، باستاد الإسكندرية.

سبق لإيهاب جلال المدير الفنى للدراويش خوض 12 مباراة أمام المارد الأحمر، فاز فى مباراة وتعادل مباراتين وخسر 9 لقاءات، وله 6 أهداف وعليه 23 هدفًا، كلين شيت مباراتين.