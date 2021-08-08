شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة على "إنستجرام": "اللهم أنت حسبي فى من ظلمني ومن آذانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، الغائب عن معسكر برج العرب بداعي الإصابة، دعاء عبر "ستوري" حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام" قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، هذه العبارة إن قيلت فى موضعها الصحيح..!! كفيلة بأن تجرد الظالم من كل نعم الله عليه ، إلهي أنت حسبي فيمن ظلمني.. وأنت حسبي فيمن آذاني.. وأنت حسبي فيمن قال عني ماليس فيي.. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله حسيبا".



ستوري عبد الله جمعة

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن عبد الله جمعة لم يتواجد برفقة باقي اللاعبين في المعسكر، حيث أنه الغائب الوحيد بين كافة اللاعبين سواء الكبار أو الناشئين بعد استمرار شكواه من الإصابة، ليخرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف المصدر، أن عبد الله جمعة سوف يستمر غيابه عن مباريات الزمالك المقبلة، خاصة أنه لم يشارك في أي مران منذ فترة طويلة ولا يزال غيابه مستمر.

وكانت أخر مشاركات عبد الله جمعة مع الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 29 إبريل الماضي لكنه خرج في الدقيقة 85 بعد معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ليغيب منذ هذا الوقت عن التدريبات والمباريات.

وحقق الزمالك الفوز على غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، بثلاثة أهداف دون رد، حيث يستعد الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.