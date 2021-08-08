شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الجونة والبنك الأهلى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الجونة والبنك الأهلى بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما باستاد خالد بشارة بالغردقة في الجولة التاسعة والعشرين للدورى.

جاءت أحداث الشوط الأول مملة وبطيئة ولم تسنح أي كرة على مرمى الفريقين بسبب التحفظ الدفاعى للفريقين خوفا من تلقى أحدهما هدفا يربك الحسابات، في الوقت الذى مال فيه بعض اللاعبين للتسديد من خارج منطقة الجزاء وخاصة خط وسط الجونة إلا أن جميع الكرات جاءت بعيدة عن المرمى تماما .

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.