شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى يتقدم للإنتاج فى شباك أسوان ويحتفل بهذه الطريقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربى الهدف الأول لفريقه في شباك أسوان فى الدقيقة 36 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتازوقام البدري بالاحتفال بوضع حذائه فوقه رأسه.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: حراسة المرمى: عمر رضوان،خط الدفاع: محمد العشري،إيمانويل إيجيبتور،محمد جابر،خط الوسط: أحمد سالم صافى،سولمون منساه،عبد العزيز موسي،عمرو الحلوانى،خط الهجوم: محمد أسامة،أحمد خيري،أشرف مجدى.

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالى:حراسة المرمي: أحمد يحيى،خط الدفاع:طارق أبو العز،محمد بازوكا،محمد الشبينى،معاذ الحناوى،علاء سلامة،خط الوسط:حسن ياسين،محمد سوستة،حميد ماو،خط الهجوم:مصطفى البدرى،محمد عبد الحميد.



مصطفى البدرى

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 19 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 53 هدفا.

وطالب أحمد بيبو، المدير الفني لأسوان، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للهروب من شبح الهبوط مع الأمتار الأخيرة للمسابقة، مشددًا على أن المباريات المتبقية بالدوري بمثابة لقاءات كئوس لا بديل عن الفوز بها.

في المقابل طالب أحمد كشرى، المدير الفني للإنتاج، لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار، مشددا على أن مباراة الليلة تساوى ست نقاط في ظل سخونة صراع النجاة من الهبوط المحتدم.