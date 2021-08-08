شكرا لقرائتكم خبر عن المجد السكندري يكرم شيكابالا في ودية رفض ركلة الجزاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسؤولو نادى المجد السكندرى، على تكريم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على هامش اللقاء الودى الذى أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، وفاز خلاله الأبيض بهدفين دون رد، فى إطار استعدادات الفريق للقاء الاتحاد السكندرى المقرر إقامته فى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وشهدت المباراة وتحديدًا فى الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، موقفًا أخلاقيًّا من لاعبى الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام يوسف أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفنى وتحديدًا شيكابالا والذى أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكى وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض فى الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار، بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفى الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثانى للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثانى، دفع الجهاز الفنى للزمالك بكل من: محمد عواد وأحمد عيد وأحمد محمود وحمدى علاء ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل، بدلا من: محمد أبو جبل وحازم إمام وأحمد زكى ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وحميد أحداد وسيد نيمار.

وكثف الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم فى الشوط الثاني، لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وحقق الزمالك الفوز على غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة وتعادلا فى 7 لقاءات ولكل منهما هزيمتان فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.



تكريم شيكابالا في مباراة المجد السكندري