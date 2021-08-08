شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سلة مصر يحققن فوزا كبيرا على الجزائر 23/101 بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر الناشئات تحت 16 سنة الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة كبيرة 23/101، وذلك في الجولة الثانية من البطولة الأفريقية للناشئات التي تستضيفها مصر على مجمع الصالات باستاد القاهرة.

وشهد اللقاء سيطرة ناشئات مصر على الفترات الأربع، حيث جاءت كالتالي: "10/28، 15/57، 17/80، 23/101".

وحقق منتخبنا أمس الفوز على منتخب تشاد عقب انسحاب الأخير؛ بسبب عدم الالتزام بموعد الحضور قبل انطلاق اللقاء.

وتستضيف مصر البطولة الافريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات تحت 16 سنة مصر من 6 إلى 15 الشهر الجاري والمؤهلة لكأس العالم دون 18 عاما، وذلك بعد اعتذار مالي عن تنظيم البطولة لأسباب أمنية.

وتضم البطولة الأفريقية للناشئين سبعة منتخبات، هي: "الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار ومالي إلى جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات "الجزائر، الجابون، أوغندا، مالي، تشاد، ومنتخب مصر".

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في بطولة العالم دون 18 عاما.