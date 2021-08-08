شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد شكواه ضد النجم الساحلي لعدم دفع مستحقات "كوليبالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تقديم شكوى جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي النجم الساحلي؛ بسبب عدم الالتزام بدفع المبلغ المستحق عليه والبالغ مليون و400 ألف دولار قيمة الغرامة الموقعة على الإيفواري سليماني كوليبالي، الذي هرب عن صفوف الفريق الأحمر.

وكان مقررا أن يدفع النجم الساحلي قيمة الغرامة للأهلي في مهلة مدتها 45 يوما تنتهي بنهاية يوليو الماضي، ورغم ذلك لم يلتزم النادي التونسي بسداد قيمة الغرامة ليقرر مسئولو القلعة الحمراء شكوى جديدة في الفيفا ضد النجم من أجل إجباره على الالتزام بدفع قيمة الغرامة المالية مضافا إليه مدة التأخيرة عن السداد.

ويرغب الأهلي في صدور قرار بمنع قيد النجم الساحلي في الانتقالات الصيفية الحالية ولأكثر من فترة قيد من أجل إجباره على دفع قيمة الغرامة المالية الخاصة بسليماني كوليبالي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيّدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادى الأهلى، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.

وكان الإيفوارى سليمانى كوليبالى قد قام بالهروب من الأهلى فى وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادى بادعاءات غير صحيحة، واتخذ الأهلى كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.

وألزمت المحكمة الرياضة الدولية النجم الساحلي، الذي يلعب له "كوليبالي" بدفع مليون و436 ألف دولار، خلال 45 يوما من تاريخ الحكم، بسبب هروب اللاعب من الأهلي والرحيل خارج مصر.