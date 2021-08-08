شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بند انتقالى فى لائحة اتحاد الكرة يسمح بإقامة الانتخابات 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اللجنة الأولمبية أن لائحة اتحاد الكرة الجديدة تتضمن إقامة الانتخابات بعد 75 يوما من الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح، ما يعنى أنه إذا فتحت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة باب الترشح للانتخابات أول سبتمبر المقبل تجرى الانتخابات فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين بحد أقصى.

وأضاف مسئولو اللجنة الأولمبية أن اللائحة تتضمن فى نفس الوقت بنداً انتقالياً يسمح للجنة الحالية بإقامة الانتخابات خلال 15 يوماً من فتح باب الترشح، دون التقيد بشرط الـ75 يوما لإجراء الانتخابات.

وأوضح مسئولو اللجنة أن الفيفا وافق على هذا البند لرغبته فى الإسراع بإقامة الانتخابات، بدليل أنه طالب اللجنة الحالية بإجراء الانتخابات خلال شهر من تعيينها فى ديسمبر الماضى.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة لائحة الجبلاية الجديدة التى تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية فى شهر نوفمبر الماضى، إلى وزارة الرياضة، تمهيدا لاعتمادها ونشرها فى جريدة الوقائع الرسمية.

وأرسلت اللجنة التى تدير الجبلاية اللائحة الجديدة اللائحة الجديدة للوزارة مرتين الأولى مطبوعة والثانية عن طريق "الفلاشة".

وكان اتحاد الكرة تلقى خطاباً من الجهة الإدارية، تطلب فيه من مسئولى اللجنة الثلاثية بالجبلاية إرسال التعديلات النهائية الخاصة بلائحة النظام الأساسي لمراجعتها واعتمادها ونشرها فى جريدة الوقائع المصرية، كما هو متعارف عليه.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم مطالبة الجبلابة بإرسال التعديلات فى أسرع وقت، خاصة أنه من المتعارف عليه أن اللائحة يتم مراجعتها واعتمادها بين الأندية واتحاد الكرة منذ عدة أشهر.

وأجرى عدد من الأندية أعضاء الجمعية باتحاد كرة القدم اتصالات بالجهات الادارية واللجنة الاولمبية، من أجل الاستفسار عن مصير لائحة اتحاد الكرة بعد تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية، بأنه أرسل اللائحة إلي الجهة الإدارية.

وطلب مسئولو أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة معرفة مصير اللائحة من أجل تحديد مصير انتخابات اتحاد الكرة وموعد إقامتها والتجهيز لها في ظل رغبة العديد من مسئولو الأندية الترشح في الانتخابات المقبلة.