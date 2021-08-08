شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر بطولة أفريقيا لسباقات السرعة برصيد 39 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري لسباقات السرعة، المشارك في بطولة أفريقيا المقامة فى بنين، فى تحقيق 9 ميداليات جديدة فى اليوم الرابع والأخير للبطولة.

وبعد الحصول على 9 ميداليات اليوم يكون المنتخب المصري قد حقق 39 ميدالية فى البطولة بواقع 11 ميدالية ذهبية، 15 فضية، 13 برونزية.

وكان من المتوقع ارتفاع عدد ميداليات المنتخب المصري في بطولة أفريقيا أكثر من ذلك لولا انسحاب فريق دولة بنين بالاضافة إلى الغاء 3 سباقات تتابع.

وحقق أبطال عمومي رجال على الميدالية ذهبية تتابع التي يشارك فيها 3 لاعبين من كل دولة، والذي بعد أقوي سباق في البطولة.

جاءت نتائج اليوم الأخير من البطولة : ذهبيتين لكلا من شهد شريف ناشئين والأخرى لسباق التتابع للفريق (محمد جمال &محمد اكرم &محمدعمرو) وخمس ميداليات فضية لكل من منها ميداليتين لمرام عطيه 1ك ناشئات و 10 ك ناشئات محمد جمال1 ك عمومي و وكريم خالد1ك ناشئين و ياسين خطاب 10 ك ناشئين، بالإضافة إلى برونزيتين لكل من محمد عمرو (بروسلي ) 1 ك عمومي و لما كرم 1ك عمومي.

وبهذا ينهي المنتخب المصري مشاركاته وسط احتفال من جميع الجاليات العربية، وخاصة البعثة السودانية التي تضامنت مع بعثة المنتخب بتشجيع حماسي كبير.

ووجه رئيس الاتحاد الافريقي لسباقات السرعة التهنئة للمنتخب المصري على النتائج الجيدة في البطولة، خاصة بعد غياب 3 سنوات عن عدم المشاركة.

وكانت البعثة المصرية قد غادرت مصر 2 أغسطس متوجهة الى بنين المستضيفة للبطولة الافريقية ، ويقود المنتخب المصري كرستين نصحي، المدرب العام نرمين نبيل، ويترأس البعثة محمد الجندي .