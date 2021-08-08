شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق بعد التتويج ببرونزية طوكيو: أتمنى أكون شرفت بلدى وأديت واجبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جيانا فاروق، بطلة الكاراتية والمتوجة ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، على توجيه رسالة شكر لكل الداعمين لها خلال الفترة الأخيرة، وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، "بسم الله الرحمن الرحيم "وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا" صدق الله العظيم.. الحمد لله أكرمني الله بتحقيق أول ميدالية اولمبية للكاراتيه في التاريخ كأول مصرية وعربية وافريقية تحقق هذا الإنجاز، وان يُكلل تعب أكثر من عشرين عامًا ببرونزية الأولمبياد، ويعلم الله وحده كم التضحيات والمعاناة التي مريت بها طوال مشواري الرياضي من تعب وضغط نفسي واصابات وصعوبات حتى تمكنت من تحقيق الحلم الاولمبي ".

وأضافت جيانا فاروق، "أتمنى أكون شرفت بلدي وأديت واجبى نحوها وأسعدتكم، كما اتشرف بحمل علم مصر ورفعه فى أكبر منصة رياضية على مر التاريخ، شكراً لكل المصريين على الدعم اللي شفته منكم بكل حب وإخلاص.. تحيا مصر".

وتوجت جيانا بالميدالية بعد التعادل مع اللاعبة الصينية، والحصول على 3/2 فى الترجيح، لتحقق أول ميدالية أولمبية للكاراتيه فى تاريخ الدورات الأولمبية.

وقررت اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية فى طوكيو أن تحمل جيانا العلم المصرى بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتية فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.