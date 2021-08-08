شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على المجد 2 / 0.. وشيكا يعترف بعدم صحة ركلة جزاء وأوباما يهدرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك الودية أمام فريق المجد السكندرى، المقامة الآن على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكى وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض فى الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار، بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفى الدقيقة الحادية عشرة أضاف سيد نيمار الهدف الثانى للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفًا أخلاقيًا من لاعبى الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفنى وتحديدًا شيكابالا قائد الفريق، والذى أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

وحقق الزمالك الفوز على غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، بثلاثة أهداف دون رد، حيث يستعد الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.